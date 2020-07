Milanosport: il centro balneare Guido Romano compie 91 anni. FOTO

Milanosport: il centro balneare Guido Romano compie 91 anni

Per la realizzazione dell’opera il Comune, nel 1928, incaricò l’Ingegnere Lorenzo Luigi Secchi, fresco di incarico della realizzazione della Piscina della Casa del Sole, nel Parco Trotter, opera che influenzerà la realizzazione della “Ponzio”.

I lavori iniziarono nel Gennaio del 1929. Il lotto assegnatogli era molto vasto, di forma rettangolare.Nel 1932 venne costruita una piscina per bambini e nel 1934, lungo via Ampere, una palazzina di due piani adibita a guardaroba.La piscina venne inaugurata, il 28 Luglio del 1929.

Nel corso degli anni la piscina fu oggetto di diversi lavori, ampliamenti, modifiche e demolizioni, mantenendo però le sue caratteristiche peculiari.

Nel Giugno del 2019, dopo tre mesi di lavori e grazie a degli oneri di urbanizzazione, l’impianto viene restituito alla cittadinanza innovato: l’invaso si presenta completamente rifatto e ricoperto di pvc, il bordovasca rivestito di un legno simil-nautico e le contro soffittature degli edifici di servizio sono state sostituite.

Protagonista indiscussa delle estati meneghine, la Piscina Romano, nella stagione 2019 ha registrato un boom di , questo anche grazie all’innovativo ingresso sino alle ore 21.00: il “Tramonto in Piscina” che permetteva di godersi gli ultimi raggi di sole gustando un aperitivo, naturalmente riproposto anche nell’estate 2020.

Per festeggiarla Milanosport con la collaborazione di DearMilano ha realizzato una serie di scatti che la immortalano in tutta la sua bellezza dall’alto

Il commento di Paolo – Dear Milano: "La mia storia con Milano vive nelle altezze, salgo in cima a torri e palazzi per scoprire viste originali e nuove prospettive dei luoghi iconici della nostra città. Proprio come in questo caso, dove ho immortalato la bellezza della piscina Romano svelandone il layout e la sua collocazione all'interno del territorio invitando ad un tuffo dall'alto di un trampolino immaginario."