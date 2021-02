Milanosport è pronta a ripartire

Un questionario rivolto ai clienti delle palestre e delle piscine di Milanosport per conoscere le loro impressioni e soprattutto per testare il grande desiderio di tornare a utilizzare le strutture per fare sport. Spiega la nota di Milanosport: "Su oltre 30mila clienti tornati nei nostri impianti dopo il primo lockdown a cui abbiamo mandato un breve questionario, quasi 15mila in meno di 24 ore hanno risposto. Sulla nostra città, si tratta di un campione significativo che è motivo di orgoglio per Milanosport, che rappresenta uno tra i più rilevanti gestori di strutture sportive; per questo la società vuole ringraziare tutti per la fiducia, la collaborazione e il forte legame che hanno dimostrato di avere. Il dato che balza subito all’occhio è la grande voglia di tornare a frequentare le piscine e i centri sportivi di Milanosport; infatti, ben il 97,2% non ha avuto alcun dubbio"









Anche tra coloro che non erano attualmente iscritti ad uno dei tanti corsi sportivi proposti da Milanosport la risposta è la stessa: si ha tanta voglia di tornare a fare sport.





Un dato che dimostra quanto i cittadini siano pienamente consapevoli dei benefici nel praticare attività sportiva e nel farla praticare alla propria famiglia. Di certo non si potrà abbassare la guardia e Milanosport intende farsi trovare pronta, proseguendo il serrato programma di sanificazioni, pulizie e manutenzioni messe in atto sin dal primo lockdown e quando si potrà riaprire le porte dei centri l’attenzione all’applicazione dei protocolli sarà massima. Anche su questo punto il responso dei clienti è stato un altro motivo di orgoglio per l'azienda, oltre l’89% dichiara di essersi sentito sicuro nel frequentare i centri il motivo è l’applicazione corretta e puntuale di tutti i protocolli e le nuove regole che sono state emanate.









Conclude la nota "Nei prossimi giorni speriamo vivamente di avere tutte le indicazioni precise per aprire, augurandosi che non vengano modificate le prescrizioni rispetto al primo blocco di marzo, aprile e a maggio dello scorso anno, in particolare sui metri quadri a disposizione per nuotare che, se aumentati, renderebbero difficoltosa a riprogrammazione dei recuperi dei corsi persi degli ultimi quattro mesi e le riaperture complessive"

Ha commentato l'assessore milanese allo Sport Roberta Guaineri: “Le risposte al questionario di Milanosport mostrano il profondo desiderio dei cittadini di tornare a praticare attività fisica negli impianti della città. L’auspicio è che le condizioni sanitarie consentano la riapertura al pubblico delle nostre piscine con regole e indicazioni analoghe a quelle stabilite dopo il primo lockdown dello scorso anno, in modo da agevolare, oltre alla riapertura, anche la riprogrammazione dei corsi persi negli ultimi quattro mesi”.

Tutte le novità su impianti e orari di riapertura saranno pubblicate on line su www.milanosport.it e sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.