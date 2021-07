Oltre 2mila famiglie hanno scelto i Campus 2021 di Milanosport

Sono partiti il 14 giugno i Campus Milanosport per bambini e ragazzi nei centri Iseo, Lido e Saini, che come ogni anno, animeranno l’estate con tanto sport e divertimento

I Campus sono uno dei momenti più attesi dell’estate dei piccoli milanesi, e per il secondo anno consecutivo sono anche l’occasione per tornare a stare insieme in totale sicurezza, e sono oltre 2.000 le famiglie che hanno scelto di trascorrere parte della bella stagione nei centri Milanosport.Per l’edizione 2021, come sempre, si stanno organizzando al meglio le attività, sempre con grande attenzione alle regole, salvaguardando il più possibile il divertimento dei piccoli ospiti.

La vita sociale dei Campus sarà divisa in piccoli gruppi. Si potrà scegliere tra due fasce in ingresso e uscita per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti: 8.30-17.30 e 9-18, dal lunedì al venerdì e non vi saranno interruzioni sino al termine della stagione, proprio per venire incontro alle esigenze di tante famiglie.

Il punto fermo dei Campus restano le tante attività organizzate per animare la giornata dei bimbi e imparare i valori fondamentali dello sport., giornate piene quindi, anche grazie a Nickelodeon, il brand di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e famiglie, e SpongeBob, la property amata da tutti, che, per il secondo anno consecutivo rinnovano la partnership con Milanosport

Per tutti gli iscritti verrà messa a disposizione la maglietta 2021 in gran parte dedicata a SpongeBob. Ci saranno tante altre sorprese e attività legate al cartone in serbo durante tutta l’estate.

Nickelodeon è il canale del divertimento, dell’allegria, della risata sana e dirompente, dell’imprevedibilità e dell’innovazione, senza dimenticare i valori dell’amicizia, della condivisione e dello sport. In Italia è presente in esclusiva su Sky (canale 605), tra le serie di maggior successo ci sono prodotti trasversali e intramontabili come SpongeBob, la spugna gialla che vive in fondo al mare di Bikini Bottom. Personaggio amato da tutte le generazioni con una fanbase a livello mondiale di oltre 51milioni di follower sulla pagina facebook dedicata. I bambini vivono SpongeBob come un personaggio divertente ed affidabile, capace di creare una relazione positiva con chiunque lo incontri.

Per partecipare ai Campus ci si può iscrivere direttamente sul sito milanosport.it. Tutte le info e i dettagli sono sul sito e sulle pagine social di Milanosport.