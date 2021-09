Piscina Parri Mengoni, un nuovo centro per lo sport e le famiglie

Un nuovo centro sportivo a disposizione dei cittadini, con una piscina da 25 m, ampi spazi verdi dedicati al solarium estivo, due palestre e un’area relax con affaccio diretto sulla vasca. È la Parri Mengoni nel quartiere di Bisceglie, nel parco dei Fontanili, che da giugno è aperta al pubblico.

La piscina Parri Mengoni è composta da un solo corpo di fabbrica su 3 livelli: piano interrato, piano terra e primo piano.

Il piano interrato è accessibile da una scala esterna, e mostra la struttura della vasca e i locali tecnici per il trattamento acqua e aria.

Al piano terra, la reception distribuisce gli accessi a tutti i locali fruibili dal personale e dai clienti, compresa la palestra fitness ed i relativi spogliatoi, al primo piano sono collocati i locali di una seconda palestra, gli spogliatoi del personale e la balconata, oltre a locali tecnici e magazzini, queste aree sono inoltre raggiungibili da ascensore.

L’accesso alla vasca avviene tramite tre passaggi obbligati, uno posto all’uscita dello spogliatoio femminile, uno da quello maschile, l’altro in corrispondenza degli spogliatoi istruttori.

L’ambiente vasca contiene 1 vasca con dimensioni 25x12,5 metri. La profondità della vasca è variabile da 120 cm fino a 150 cm.

Il nuovo centro sarà quindi funzionale alla vita delle molte famiglie che popolano la nuova zona attorno al parco, una zona in forte espansione urbanistica e che ha forte necessità di trovare un polo sportivo ricco di servizi accanto alla propria abitazione, ma anche dei numerosi lavoratori e lavoratrici che a Bisceglie ogni mattina e sera prendono la M1 per spostarsi e che finalmente potranno allenarsi prima o dopo il lavoro nelle immediate vicinanze della stazione metro e dei parcheggi.

Non sarà solo il mondo dei nuotatori ad apprezzare la nuova struttura, ma anche gli amanti del fitness a terra e del relax, la proposta sportiva prevede infatti oltre ai corsi natatori per grandi e piccoli e il fitness acquatico; un prodotto amatissimo dalla popolazione femminile, due palestre una completa di materiali cardio fitness e isotonici, l’altra destinata ai corsi a corpo libero.

I corsi in palestra affiancano la ricca proposta di corsi in acqua per adulti e bambini e naturalmente la possibilità di acquistare ingressi singoli e abbonamenti per il nuoto libero, con la bella stagione l’ampio giardino ospita sdraio, tavolini e un piccolo bar per rilassarsi al sole dopo qualche bracciata.

“Siamo ormai consapevoli – dichiara Antonio Iannetta, Presidente di Milanosport – che fare attività sportive faccia parte della quotidianità di tanti milanesi e ancor di più la possibilità di farla in prossima della propria abitazione o del luogo di lavoro.

La Parri Mengoni è una piscina collocata nel parco dei fontanili e ha l’obiettivo di promuovere lo sport a portata di tutti, questo nuovo centro aggiunge un tassello importante nella zona andando ad offrire nuove opportunità per fare attività motoria già’ nella prossima stagione 2021/22. Inoltre una grande palestra attrezzata e un ampio solarium valorizzano l’impianto sortivo in una area in grande sviluppo urbanistico sottolineando l’attenzione alla qualità della vita e a un benessere diffuso.”