Un nuovo impianto nel mondo Milanosport: Parri-Mengoni

Un nuovo centro sportivo a disposizione dei cittadini, con una piscina da 25 m, ampi spazi verdi da dedicare al solarium estivo e alle aree giochi, due palestre e un’area relax con affaccio diretto sulla vasca. È la Parri Mengoni nel quartiere di Bisceglie, nel parco dei Fontanili.

Il polo multisport, consegnato ufficialmente a Milanosport alla fine del 2020 è stato fermo a lungo a causa di importanti interventi di realizzazione; ai lavori di costruzione del centro si sono aggiunti dei ritocchi necessari a garantire il corretto funzionamento e ottimizzazione delle aree attività, e adesso sono terminate le finiture necessarie per l’apertura, che si spera avvenga entro le prime settimane di Marzo.

Il centro sarà quindi funzionale alla vita delle molte famiglie che popolano la nuova zona attorno al parco e dei numerosi lavoratori e lavoratrici che a Bisceglie ogni mattina e sera prendono la M1 per spostarsi, finalmente potranno allenarsi prima o dopo il lavoro nelle immediate vicinanze della stazione metro e dei parcheggi, ed è proprio per questo che Milanosport grazie al supporto del Municipio 6 del Comune di Milano ha inviato a tutti i residenti un questionario nel quale i cittadini hanno espresso le loro preferenze rispetto a orari e attività che vorrebbero trovare nel nuovo centro.

Non sarà solo il mondo dei nuotatori ad apprezzare la nuova struttura, ma anche gli amanti del fitness a terra e del relax, la proposta sportiva prevede infatti oltre ai corsi natatori per grandi e piccoli e il fitness acquatico; un prodotto amatissimo dalla popolazione femminile, due palestre. Sarà naturalmente possibile praticare il nuoto libero ed allenarsi nell’area cardio fitness.

"Il centro è un esempio di periferia – questo il commento del Sindaco Sala che ha pubblicato sulla sua pagina social durante una visita a gennaio 2020 - Molto spesso sotto questa accezione designiamo un mondo fatto di problemi, che spesso ci sono, da realtà da migliorare, e spesso ci sono, ma a volte le periferie sono anche queste."