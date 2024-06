Sportello automatico Poste fatto saltare e portato via a Milano

Uno sportello automatico delle Poste italiane è stato fatto esplodere e poi portato via, la notte scorsa, a Milano. I fatti si sono verificati attorno alle 4 del mattino in via Gamboloita, zona Corvetto. Ignoti gli autori del gesto, che hanno trascinato lo sportello con un'auto rubata, trovata poi incendiata un'ora più tardi. Indaga la polizia.