Spotify, ecco i nuovi uffici a Milano. Saranno Hub del Sud ed Est Europa

Negli ultimi anni, Spotify si è consolidata come vera e propriapiattaforma audio leader al mondo, spazio per dare modo a tutti di esprimere la propriacreatività e il proprio talento. E così, nel tempo, si è trasformata in una casa per artisti, creator,autori ed editor. Sulla scia di questo percorso, Spotify mette nuove radici a Milano inaugurando oggi i suoi uffici nel financial district cittadino - Via Joe Colombo 4 -,offrendo una nuova Casa a più di 100 dipendenti di oltre 10 diverse nazionalità.

Casa Spotify, un hub innovativo e moderno

Casa Spotify, infatti, si propone di essere un nuovo hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa nonché punto diriferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify. Inoltre, sarà testimonianzadel valore strategico della regione e del legame con la città di Milano, città che incarna appieno i valori dell’azienda.

L'ufficio, una vera e proria villa indipendente

L’ufficio, una vera e propria villa indipendente che si sviluppa su sei piani,è stato immaginato e progettato proprio per riflettere la diversità dei team, ospitare le variefunzioni ed operation. Un hub dal quale chiunque può lavorare, non solo chi è direttamentecoinvolto nel business locale, in base al programma Work From Anywhere.

Federica Tremolada: "Entusiasta di inaugurare la nostra nuova sede di Milano, città specchio perfetto della nostra cultura"

“Sono davvero entusiasta di inaugurare la nostra nuova sede di Milano, ovvero nella città che èlo specchio perfetto della nostra cultura: internazionale, inclusiva, aperta e in continua crescita”ha commentato Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe Spotify. “Un ufficio che è una vera e propria casa di cui ciascun membro si sente parte. Lestesse stanze rappresentano le diverse sfaccettature culturali della regione: le sale riunioni, adesempio, prendono il nome di “Plus Ultra” o “Estate Italiana”, due playlist italiane, oppure diXRey, il primo podcast originale che abbiamo lanciato in Spagna che rivela la storia dell’ex ReJuan Carlos, o ancora di altre stanze dedicate alla musica internazionale come Israeli Jazz oRapGeneracja in Polonia.”“We like to think of ourselves as a band” è il nostro motto. E proprio come una band lavoriamoin totale sinergia e sintonia per offrire il meglio alla nostra community di artisti e creator” ha dettoKatarina Berg, Chief Human Resources Officer Spotify. “Tutta la nostra filosofia di lavoro, èriassunta nelle parole Work From Anywhere”. L'attenzione alla società, all'ambiente e alla comunità diventerà sempre più importante nel tempo. Una maggiore mobilità lavorativa e diruolo, che offra opportunità di crescita attraverso molteplici percorsi, sarà data per scontata. Eaccogliere tutta la community di Spotify nel nuovo spazio milanese sarà per noi un nuovo mododi permettere a chiunque di dare libero sfogo alla creatività!”Infatti, la roadmap strategica della piattaforma di streaming musicale in abbonamento più grande e più popolare al mondo, con 433 milioni di utenti, tra cui più di 188 milioni di abbonatiPremium, passa anche per creatività, inclusività e passione.

Tre valori fondamentali per permettere a Spotify di raddoppiare i suoi numeri

Tre valori fondamentali per permettere a Spotify di raddoppiare i suoi numeri, prevedendo oltre 1 miliardo di utenti e 50milioni di creatori entro il 2030.Così, con l’apertura del nuovo hub, Spotify aggiunge un nuovo tassello al suo potenziale dicrescita, in tutte e tre le sue linee di business, Music, Podcast e Audiolibri, con l’ambiziosoobiettivo di essere la piattaforma creativa per eccellenza e luogo di riferimento per artisti,creator, editor e autori di tutto il mondo e della regione in particolare. Una regione chiave per lacrescita in Europa, rappresentata da 28 paesi, e in cui Italia, Spagna, Turchia e Poloniarappresentano quelli più virtuosi. Ad inaugurare il nuovo hub di Milano hanno partecipato, insieme alla main host Federica Tremolada, anche Katarina Berg, Chief Human Resources Officer Spotify, Alberto Mazzieri, Head of Enterprise Sales Southern Europe, Eduardo Alonso, Head of Studios for Southernand Eastern Europe e Melanie Parejo, Head of Music for Southern and Eastern Europe. Nelcorso dell’inaugurazione sono stati presentati tutti i milestone e gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni dall’azienda, come EQUAL, Sound Up e Radar e gli investimenti nella regione. Hannopreso parte anche la cantautrice e creator Francesca Michielin e Sans Soucis, cantautrice eproduttrice italiana, giovane promessa della musica senza confini, come ospiti d’eccezione edesempio concreto di come Spotify si impegna a supportare artisti e i creator.