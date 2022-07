Spranghe contro un 34enne, arrestate quattro persone

Avevano colpito con spranghe ed arnesi per l'edilizia un egiziano di 34 anni che aveva cercato di rifugiarsi in un bar. Per raggiungerlo, il 19 luglio, non avevano esitato a sfondare la porta dell'esercizio pubblico. La vittima aveva subito lesioni al corpo e alla testa, tanto che era stato operato d'urgenza e aveva riportato una prognosi di 40 giorni.

Movente dell’aggressione da ricondurre alla rivalità tra famiglie

Ora i carabinieri di Abbiategrasso e di Milano hanno arrestato per tentato omicidio quattro uomini, anche loro stranieri, e hanno scoperto che il movente della brutale aggressione e' da ricondurre alla rivalità tra le famiglie di vittima e arrestati, tanto che in passato si erano verificati altri episodi di violenza. I militari erano arrivati dopo l'attivazione dell'allarme del bar e avevano trovato l'uomo a terra sanguinante