Spray al peperoncino, 37 intossicati lievi in una scuola

Bruciore alla gola e altri sintomi lievi per 37 persone intossicate in una scuola di via Carlo Amoretti, a Milano, "verosimilmente" per l'"impropria diffusione di spray al peperoncino". "Sono in corso valutazioni per eventuali ospedalizzazione" conclude la nota di Areu.