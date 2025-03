Spremberg rieletto presidente della Canottieri Milano per il quadriennio 2025-2029

Stefano Spremberg è stato rieletto Presidente della Canottieri Milano per il quadriennio 2025-2029, ottenendo 474 voti favorevoli nell’Assemblea Ordinaria dei Soci, svoltasi il 15 marzo. La sua lista ha prevalso su quella guidata da Ernesto Franco Carella, che ha ricevuto 234 voti. “Vogliamo continuare il lavoro iniziato quattro anni fa, ottimizzando le risorse e rendendo la Canottieri Milano un punto di riferimento per lo sport cittadino”, ha dichiarato Spremberg dopo la rielezione.

Imprenditore nel settore immobiliare ed ex campione di canottaggio, Spremberg ha guidato il club dal febbraio 2021, affrontando un periodo complesso segnato dalle difficoltà economiche post-pandemia. La sua gestione ha puntato su un piano di contenimento dei costi e su investimenti mirati per attrarre nuovi soci, rendendo la storica associazione sportiva più competitiva.

Continuità e rinnovamento per la Canottieri Milano

La lista Spremberg, ufficializzata lo scorso 11 febbraio, è composta da dieci membri: Stefano Spremberg, Bernardini Stefano, De Ceglie Pietro, Fantoni Marco, Galli Alessandro, Locatelli Marco, Pardelli Nicola, Radice Fossati Alberico, Rossi Stefano e Veronesi Cinzia Silvia. L’obiettivo del nuovo mandato è quello di proseguire il percorso di modernizzazione della Canottieri Milano, migliorando e diversificando le strutture per rispondere alle esigenze dei soci e alla crescente domanda di discipline come gli sport acquatici e il paddle.

Chi è Stefano Spremberg

Milanese, Spremberg ha iniziato la sua carriera sportiva proprio con la Canottieri Milano, per poi entrare nelle Fiamme Oro. Specializzato nella categoria pesi leggeri, ha conquistato quattro titoli mondiali consecutivi tra il 1985 e il 1988.

Conclusa la carriera agonistica a soli 21 anni, si è dedicato all’imprenditoria, aprendo in Vietnam una fabbrica di taglio di pietre preziose con 400 dipendenti. Tornato in Italia, ha intrapreso un’attività di riqualificazione immobiliare, diventando un nome di riferimento nel settore.

Eletto per la prima volta Presidente della Canottieri Milano nel 2021, ha lavorato per rilanciare il club dopo le difficoltà economiche dovute alla pandemia. La sua rielezione conferma la fiducia dei soci nel suo operato e nella sua visione per il futuro dell’associazione

