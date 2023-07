Springsteen a Monza: "Il live è una follia". Barley Arts: "Evento confermato"

Il concerto di Springsteen a Monza si muove a ritmo delle polemiche. Dopo la bomba d'acqua che ha abbattuto numerosi alberi del Parco cintato più grande d'Europa, si sollevano le voci che chiedono l'annullamento del concerto del boss, in programma il 25 luglio, con attesi 70mila fan. A farsi sentire è Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco: “Ospitare un evento come il concerto di Bruce Springsteen nel nostro Parco - si legge sul Giorno - dopo quello che è successo nelle ultime ore è davvero da incoscienti. Nessuno si pone il problema di quello che potrebbe succedere?".

La presidente del Comitato per il Parco: "Fare un concerto è una follia che non porterà alcun guadagno alla città"

E ancora: "Il Parco ha dimostrato tutta la sua fragilità di fronte al nubifragio – prosegue Montrasio a nome dei comitati Parco e La Villa Reale è anche mia –. Fare un concerto è una follia che non porterà alcun guadagno alla città. Gli unici a ricavarci vantaggi sono gli organizzatori".

Claudio Trotta, l'organizzatore: "Evento confermatissimo"

E proprio Barley Arts, l'organizzazione del concerto, frena gli allarmismi. "Concerto confermatissimo - spiega Claudio Trotta ad Affaritaliani.it Milano. Stiamo lavorando tutti per fare il concerto in sicurezza domani".