Spruzza spray al peperoncino nel McDonald's, fermato 15enne

Ha spruzzato spray al peperoncino all'interno del McDonald's di Seregno, venendo poi denunciato dai carabinieri. È successo ieri intorno alle 16 nel comune della Brianza. I carabinieri sono intervenuti all’interno del fast food dove poco prima un 15enne, studente pakistano da tempo residente in Italia, dopo aver preso una bomboletta di spray al peperoncino, lo aveva spruzzato, costringendo dipendenti e clienti, di cui molti minorenni, e dei dipendenti a uscire.

I militari sono risaliti al negozio di casalinghi di Giussano il negozio di casalinghi dove poco prima era stato acquistato lo spray

Il locale è rimasto chiuso al pubblico per oltre 45 minuti: i circa 25 avventori - la gran parte minorenni - e i 6 dipendenti sono rimasti comunque tutti illesi. I militari sono risaliti al negozio di casalinghi di Giussano dove poco prima era stato acquistato lo spray da una amica del ragazzo, anche lei minorenne. Il 15enne è stato denunciato mentre il titolare del negozio è stato multato per la vendita del prodotto ai minori di anni 16 così come previsto dalla normativa di settore sugli strumenti di autodifesa.