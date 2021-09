Spunta Letizia per il Quirinale: Moratti a quota 11 per cento

Il favorito, per tante ragioni, resta Mario Draghi, seguito da Giuseppe Conte ed Emma Bonino. Ma nell'ampia rosa di figure che gli italiani vedrebbero bene come presidente della Repubblica al termine del mandato di Sergio Mattarella spunta anche il nome di Letizia Moratti. L'attuale vicepresidente di Regione Lombardia, secondo il sondaggio svolto da Swg per il Tg di La7, raccoglierebbe oggi l'11 per cento dei consensi. Pochi certo in confronto al 46% dell'attuale premier, ma sufficienti per entrare nel dibattito pubblico legato ai papabili per il Quirinale.