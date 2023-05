Stadio, Antonello: "Per l'Inter San Siro location principale, ma..."

"Noi come Inter riteniamo che sia importante approfondire fino alla fine l'opportunita' San Siro. E' chiaro che qualora, ancora una volta, l'amministrazione non riuscisse a darci risposte in tempi brevi, anche l'Inter ha a disposizione soluzioni alternative per costruire un nuovo stadio da soli". Cosi' Alessandro Antonello, ceo dell'Inter, e' intervenuto durante la 'Festa dello Sport' organizzata da il 'Foglio' allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Stadio, Antonello: "Per l'Inter San Siro è la location principale"

"Abbiamo formalmente seguito la procedura amministrativa, ci sono stati dei rallentamenti, inutile nasconderlo, pero' devo dire che ci vedremo venerdi' con il sindaco e la sovraintendente per cercare di affrontare un tema ossia quello del vincolo del secondo anello che potrebbe emergere alla fine del 2025. C'e' ancora questo tema che e' un tema molto importante. Ci auguriamo di poter ottenere dalle autorita' competenti delle risposte in tempi brevi".

Il ceo ha poi aggiunto che "al di la' di quelle che possono essere le manifestazioni mediatiche delle intenzioni, l'Inter ha sempre lavorato in questi anni in maniera molto coerente al progetto stadio. Riteniamo ancora una volta che San Siro sia la location principale dove far continuare a giocare le squadre di Milano. E' chiaro poi che le scelte individuali dei club vengono e devono essere rispettate"

Stadio, Fontana: "Bisogna che qualcuno prenda le decisioni"

"In queste situazioni di incertezza bisogna che qualcuno prenda le decisioni, che siano le squadre, che sia il pubblico, credo che a questo punto non si possano più rinviare. È fuor di dubbio che, come ho detto migliaia di volte, Milano e le sue squadre hanno bisogno di uno stadio di moderna impostazione, uno stadio con le nuove caratteristiche. Quindi una scelta si deve fare e credo che presto arriveranno decisioni. Milan e Inter hanno bisogno di una casa diversa, non solo per una questione economica ma perché così lo stadio entra a far parte del budget a disposizione delle squadre." Così, intervenuto alla Festa dello sport organizzata dal quotidiano Il Foglio, il governatore della Lombardia Attilio Fontana.