Stadio, Barberis: FI in confusione. Procediamo se dentro paletti Consiglio

La realizzazione del nuovo Stadio San Siro continua a far discutere. Dopo la notizia, rivelata in anteprima e con il documento integrale in esclusiva da Affaritaliani.it Milano (QUI L'ARTICOLO), che per la Soprintendenza lo stadio Meazza "non presenta interesse culturale", è ora il momento di prendere delle decisioni e procedere con i lavori. Duro il consigliere comunale Filippo Barberis (PD) che ha dichiarato "Il referendum è inadeguato rispetto alla complessa trattativa che da mesi stiamo portando avanti per tutelare l'interesse pubblico. Una partita che si gioca su vocazione sportiva dell'area, volumetrie, impatto ambientale, infrastrutture per la mobilità, risorse, funzioni e servizi che ricadranno sul quartiere e sulla città. Come si può ridurre tutto questo ad un si o no? È proprio davanti a questa complessità che la politica e le istituzioni devono assumersi la propria responsabilità e non nascondersi dietro al paravento del referendum perché in difficoltà ad assumere una posizione. Ma Bestetti è al corrente che il suo partito (Forza Italia) ha chiesto di procedere velocemente? Mi sembrano davvero in stato confusionale. Noi come maggioranza intendiamo invece procedere coerenti alle richieste portate in autunno alle squadre con il voto del Consiglio Comunale. Richieste a cui le squadre si sono certamente avvicinate ma che in alcuni casi ancora devono trovare risposta (a partire dal tema volumetrie) e che sono per noi le precondizioni da assolvere per procedere nell'intervento."