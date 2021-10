Stadio di Milano, Malagò: "L'argomento va aggredito, devono decidere"

“L’argomento” del nuovo stadio a Milano “va aggredito, devono decidere cosa fare”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di premiazione dei Collari d’oro al merito sportivo 2020, sottolineando anche che per la cerimonia inaugurale non potrà esserci un cantiere aperto. “Oggi il sindaco Sala non era qui (alla cerimonia, ndr) perché aveva impegni istituzionali a Roma, ma ci siamo sentiti. Correttamente ha dovuto aspettare la conclusione delle elezioni per riprendere dossier, non sarebbe stato giusto finché non sarebbe avvenuta la rielezione. Ora incontrerà Inter e Milan. Noi siamo attenti osservatori come Coni e in particolare come presidente di Milano-Cortina 2026, perché nel dossier è prevista cerimonia inaugurale a San Siro il 6 febbraio 2026”, ha spiegato Malagò. Sulla vicenda dello stadio “non ho nessuna preoccupazione, ho dovere di ricordare che noi abbiamo scritto San Siro, lo sanno tutti. Dobbiamo avere un San Siro, poi quello che decideranno sta a loro. L’unica cosa che non si può fare è che ci sia un cantiere”, ha concluso.