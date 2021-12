Stadio, Giungi (Pd): "Consiglio comunale totalmente svilito"

Stadio, il comunicato con cui Milan e Inter annunciano di aver scelto il progetto della Cattedrale di Populous sta generando mal di pancia all'interno della stessa maggioranza nel Comune di Milano. Questa la nota di Alessandro Giungi, consigliere comunale del PD: “Purtroppo la mia domanda a risposta immediata di ieri su cosa intenda fare il Comune di Milano sul dibattito pubblico nazionale sullo stadio di San Siro è rimasta sostanzialmente inevasa, in quanto l’Assessore Tancredi ha citato una risposta della Commissione dibattito pubblico arrivata in Comune il 14 dicembre, senza però esplicitarne il contenuto né, tantomeno, fornirne copia. Oggi apprendiamo da un comunicato stampa di Milan e Inter che è la cd Cattedrale il progetto prescelto per il nuovo stadio. Tutto ciò senza neppure aspettare la commissione Rigenerazione Urbana prevista per domani e che avrebbe dovuto parlare proprio di San Siro.. Mi rammarico, quindi, del totale svilimento del ruolo e delle prerogative dei consiglieri comunali sul progetto San Siro”.