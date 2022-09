Stadio Milano: relazione Inter-Milan, il Meazza sarà demolito

Non restera' nulla dello stadio Meazza a san Siro: sara' "completamente demolito", per fare posto al nuovo stadio di Inter e Milan. E' quanto emerge dalla Relazione tecnica presentata dai due club, anticipata dall'edizione milanese del Corriere della Sera. Non sara' dunque "mantenuta una porzione", come nella precedente proposta. La 'sorpresa' arriva a pagina 98, dove si parla di demolizioni. Stando alla relazione non si salverebbe percio' neanche la Torre 11. "A differenza della precedente proposta, nessuna vestigia dell'attuale stadio 'G. Meazza' sara' oggetto di conservazione e rifunzionalizzazione", si legge nel dossier rivisto in seguito alla riduzione delle volumetrie previste dal Piano di governo del territorio (Pgt) per la realizzazione del nuovo impianto.



Stadio Milano: inizio cantieri nel 2024, fine lavori a luglio 2030

Questa relazione aggiornata e' arrivata a Roma per l'avvio del dibattito pubblico. La revisione del precedente masterplan non incide invece sull'investimento, che non cambia: sara' di 1,2 miliardi di euro. Le squadre stimano un incremento dei ricavi pari a 120,4 milioni di euro, di cui 80 dal comparto stadio e 40 dal comparto plurivalente. Per la realizzazione di tutte le opere sono previsti 80 mesi di lavoro: inizio cantieri nel gennaio 2024 e fine lavori nel luglio 2030.