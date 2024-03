Stadio Milano, Sala: abbiamo bisogno di chiarezza

"Quello che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno e' chiarezza". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica al proprietario del Milan Gerry Cardinale che ad un evento a Londra ha ribadito la sua volonta' di costruire uno stadio all'americana per il club. "Stamattina ho anche sentito il sindaco di San Donato con cui i rapporti sono molto positivi. L'1 febbraio abbiamo mandato una lettera al Milan dicendo che prendiamo atto del fatto che San Donato ha avviato un procedimento, quindi se non interessa piu' San Siro ditelo. Loro ci hanno risposto tre settimane abbondanti dopo, con una risposta interlocutoria. Posto che ognuno fa i conti in casa sua e io non mi permetto di giudicare quello che intende fare il Milan, ma e' chiaro che se veramente non sono interessati a San Siro piuttosto che dirlo ad una intervista a un quotidiano inglese prendano carta e penna e scrivano al Comune. E io ne prendo atto e capisco cosa fare", ha proseguito. "Non e' un giudizio il mio - ha chiarito - ma devo fare il mio lavoro e ho bisogno prima di tutto di chiarezza. E spero che non abbiano rinunciato all'idea di San Siro ma se cosi' fosse, me lo scrivano su carta intestata e io ne prendo atto. Con Cardinale non ho avuto confronti".

Stadio Milano: Sala, in Zhang vedo interesse per San Siro

Sul fronte dell'Inter da una telefonata con Zhang ho ricavato alcune cose. La prima e' che lui ha intenzione di continuare ad essere presidente dell'Inter e a conservare il controllo della societa'. Questa credo che sia una buona cosa per tutti. La seconda e' che ha interesse a verificare, e questo lo fara' con lo studio di WeBuild, se si possono fare i lavori senza bloccare lo stadio, perche' se non si puo' mi hanno gia' detto che non gli interessa. E hanno ragione. In Zhang io vedo un interesse". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento a Milano a proposito della telefonata avuta con Steven Zhang, proprietario dell'Inter, sullo stadio di San Siro e i progetti del club.