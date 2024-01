Stadio Milano, Sala: pronti a cedere diritto superficie San Siro

"Il valore patrimoniale dello Stadio per il Comune di Milano e' di circa 100 milioni di euro. Qualora ci fosse un interesse di una o due squadre il Comune sarebbe aperto a tutte le soluzioni". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la commissione consiliare per l'illustrazione del progetto di ristrutturazione del Meazza firmato dallo studio Arco Associati di Giulio Fenyves. "L'ipotesi che a noi sembra piu' sensata e' quella di cedere il diritto di superficie dello Stadio - ha aggiunto - perche' a nessuno di noi sfugge che la patrimonializzazione per le squadre e' importante. In caso di diritto di superficie a lunghissimo termine, la cifra che dovrebbero pagare le due squadre sarebbe molto limitata". "Se ci fosse poi la disponibilita' a intervenire sul quartiere limitrofo, questo aiuterebbe", ha concluso.

Stadio Milano, Sala: vincolo si puo' considerare una certezza

"A questo punto riteniamo, salvo diverse decisioni del Tar, che il vincolo" sul secondo anello dello Stadio di San Siro "si puo' considerare una certezza, come diamo nel campo delle certezze che i garanti hanno detto che il referendum non e' ammissibile. A questo punto le squadre devono essere in grado di rispondere alla nostra missiva di settembre", ha poi sottolineato il sindaco di Milano durante la commissione consiliare per l'illustrazione del progetto di ristrutturazione del Meazza firmato dallo studio Arco Associati di Giulio Fenyves. "A valle di questa commissione - ha aggiunto - presumo che noi dovremo chiedere al Milan, e per conoscenza all'Inter, se l'istanza presentata al Comune di San Donato debba ritenersi una rinuncia alla proposta presentata nel 2019 o se continuera' a lavorare con noi". "Noi - ha precisato il sindaco - eravamo disposti ad a abbattere San Siro per un nuovo impianto, se il vincolo lo impedisce e' chiaro che la strada maestra per noi diventa la rivalutazione di San Siro" e "per questo e' importante valutare oggi progetti come questo nella speranza che cio' risolleciti l'interesse per San Siro da parte delle o di una squadra".

Stadio Milano: "un quarto anello" per il restyling di San Siro

Il progetto di riqualificazione dello Stadio di San Siro a Milano prevede sia la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, sia la ristrutturazione dello Stadio esistente, entro la quale avra' ruolo predominante la realizzazione di un "quarto anello", che sara' posto in corrispondenza della parte superiore dell'attuale primo anello, proprio al di sotto delle tribune a sbalzo che oggi lo ricoprono parzialmente. Lo spazio per questo inserimento sara' ottenuto demolendo la fascia piu' alta delle gradinate del primo anello e sostituendola con tre nuovi orizzontamenti, che ospiteranno le nuove funzioni, servizi e impianti. Il progetto per rivitalizzare il Meazza senza chiuderlo durante i lavori e' stato presentato oggi dall'architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati durante una commissione consiliare a cui ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sala che si e' detto molto interessato a quella che da piu' parti, comunque, viene ribadito essere solo una proposta, non il progetto definitivo, di cui si e' fatto portavoce in Comune il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico. In pratica, ha spiegato Fenyves parlando del progetto, "demoliamo e inseriamo un nuovo pezzo riducendo al massimo di 1500 posti la capienza dell'intero impianto". Questa la chiave per permettere a Inter e Milan di giocare mantenendo aperto lo Stadio, da immaginare come "uno Stadio che ne contiene tre" per tre anelli, piu' la sorta di nuovo anello aggiuntivo. Alla fine dei lavori i posti a seduta esterna passeranno da 87.500 a 70.000, a cui aggiungere 5000 postazioni interne. Costo dell'intervento stimato, secondo l'architetto, 235 milioni di euro per la parte interna, totale per l'edificio circa 300 milioni.