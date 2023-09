Stadio, Minniti: "Serve cambio di passo. Mai progetti nel Parco Agricolo Sud"

"Sulla questione dello stadio serve un cambio di passo che coinvolga il Partito Democratico a livello metropolitano. Il tema non può essere trattato solo come milanese e il PD deve porre paletti invalicabili". Lo afferma, in una nota su Facebook, Santo Minniti, Presidente Municipio 6 e candidato alla Segreteria del Pd Metropolitano di Milano.

Minniti: "Non potranno mai essere accettati progetti che occupino spazi all’interno del Parco Agricolo Sud"

Continua Minniti: "Il primo, non potranno mai essere accettati progetti che occupino spazi all’interno del Parco Agricolo Sud, né per strutture né per parcheggi.Il secondo, Città Metropolitana deve esercitare il suo ruolo di coordinamento e proposta: gli stadi hanno una funzione che va ben oltre il territorio cittadino, va quindi aggiornato il Piano Territoriale Metropolitano.

Come? Possono essere massimo due le localizzazioni per gli stadi nel territorio metropolitano perché due sono le realtà che possono con continuità offrire attività da oltre 40/50 mila spettatori (le due principali società calcistiche)".

"Qualsiasi progetto deve avere al centro ambiente, efficienza della mobilità sostenibile, riqualificazione dei quartieri popolari"

"Il terzo: qualsiasi progetto deve avere al centro ambiente, efficienza della mobilità sostenibile, riqualificazione dei quartieri popolari, sport e rispetto degli investimenti delle società. Per questo la Città Metropolitana deve guidare il processo e non subirlo.Con questi 3 paletti è evidente che l’idea di posizionare uno Stadio a San Donato se consuma anche solo un metro di Parco Sud e se non supera una pianificazione di mobilità urbana sostenibile, non può essere accolta.

"Ritengo inoltre che sia necessario che uno dei due stadi rimanga nel quartiere di San Siro"

Ritengo inoltre che sia necessario che uno dei due stadi rimanga nel quartiere di San Siro, dove negli anni sono state costruite le infrastrutture necessarie a servire lo Stadio, come la M5.Tenendo conto del recente vincolo il Meazza va ristrutturato. L'opzione migliore resta quella di farne uno stadio moderno per il calcio, coinvolgendo almeno una delle due squadre. In alternativa dovrà essere adattato ad altre funzioni ricreative, prevedendo che il nuovo impianto calcistico sorga al suo fianco".