Stadio: “Referendum sull’abbattimento? Difficile arrivare al quorum”

"Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti" in un eventuale referendum sull'abbattimento dello stadio Meazza "è un po' difficile, come è successo recentemente a Parigi per il referendum sui monopattini, è andato a votare il 7%. Allora mi chiedo se va a votare il 7% e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l'opinione del 4% o che il sindaco e l'amministrazione si prendano le proprie responsabilita'? Secondo me il secondo".

L’intervento del sindaco a margine dell'evento Call for Proposals 2022 Milano Hub di Banca d'Italia

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto a margine dell'evento Call for Proposals 2022 Milano Hub di Banca d'Italia in merito ad un eventuale Referendum sul mantenimento di San Siro e sulla costruzione di un nuovo stadio.