Stadio, Sala: "Entro giugno lo studio di fattibilità. Attendo Oaktree"

Il sindaco di Milano Beppe Sala auspica un incontro con gli esponenti di Oaktree, nuovi proprietari dell'Inter per conoscere le loro linee guida rispetto allo stadio: "Aspetto di vederli perché ho bisogno di sapere quale sarà il destino di San Siro". Nel frattempo "WeBuild mi ha garantito che entro fine giugno consegneranno lo studio di fattibilità, mi pare che sono già avanti con il lavoro - ha concluso Sala -. Io sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell'operazione e di problematiche allo svolgimento dell'attività sportiva molto contenute. Ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla via della ristrutturazione di San Siro o per uno stadio per ognuno".