Stadio, Sala: "Non posso ignorare La Maura ma serve passo formale"

"Non prendere in considerazione il progetto" del Milan sulla pista De La Maura, nell'area di San Siro, come vorrebbe una parte della maggioranza di Palazzo Marino, "non credo si possa fare, certo che lo deve prendere in considerazione ma quando parlo delle condizioni per cui il progetto potrebbe andare avanti ci sono vari temi e tra questi cosa ne pensa il parco Sud." L'ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'infopoint di cantiere del nuovo Policlinico in via della Commenda, dopo l'incontro con i vertici del Milan questa mattina a Palazzo Marino.

Sala: "Se non c'e' un passo formale di interesse io di piu' non posso fare"

"L'ho spiegato alle squadre - ha aggiunto - Il tema e': se non c'e' un passo formale di interesse io di piu' non posso fare, non posso avviare discussioni con il Parco Sud sulla base di un interesse manifestato informalmente". Dovra' esserci poi un passaggio in consiglio sull'opzione dell'ex Ippodromo: "Questo senz'altro - ha confermato Sala - ma il problema non e' solo il Consiglio comunale, e' evidentemente nel Parco Sud. Quindi bisogna capire cosa dice il Parco Sud. Li' c'e' un'area verde molto importante, quanta ne rimarra'? Ho bisogno di un progetto per avviare il confronto con la politica e con il resto delle istituzioni"

Sala: "Loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima"

Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve e' un progetto. Loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me pero' è importante che il processo amministrativo avviato sull'ipotesi dello stadio vicino San Siro trovi una definizione. Non possiamo rimanere in sospeso in eterno".