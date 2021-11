Stadio San Siro, Sala: "Va bene discutere, ma sono contrario al referendum"

Sala: "Referendum lasciamoli a questioni etiche e morali"

L'ipotesi di un referendum per chiedere ai milanesi cosa ne pensano del nuovo stadio e l'abbattimento del Meazza, avanzata dalla sinistra milanese non piace al sindaco di Milano Beppe Sala. "I referendum a mio avviso vanno tenuti su questioni di natura etica e morale - ha detto a argine della presentazione di un libro al Teatro Parenti - Siamo delegati dai cittadini per prendere delle decisioni e non possiamo scaricare sui cittadini le nostre decisioni. Sono radicalmente contrario ad un referendum".

Al contrario "va sempre bene discutere delle cose e approfondire". Ma "e' chiaro che se il dibattito deve essere lo stadio si' o lo stadio no questo non va bene. Questa e' una responsabilita' che io mi sono ampiamente preso - spiega - e cioe' di' aver portato con tempo e pazienza le societa' ad accettare le nostre condizioni e questa mi sembra una cosa molto buona".

"Quindi - continua Sala - non credo che ci sia piu' spazio dal nostro punto di vista di ripensamenti. Mentre possiamo discutere di come destinare gli oneri di urbanizzazione e di tempistiche. Ho la sensazione che per le societa' e' prioritario lo stadio ma non e' assolutamente detto che partiranno velocemente con il resto delle costruzioni".

Green pass: Sala, preoccupato ma sara' sabato della verita'

Dopo la circolare messa a punto dal Viminale per dettare le nuove regole per le manifestazioni, il prossimo sabato, come di consueto, a Milano si terra' l'ennesima protesta dei no green pass. Sara' "un po' un sabato della verita' e vediamo se le regole vengono fatte rispettare, come io mi auguro" ha osservato il sindaco Beppe Sala, che si e' detto comunque "preoccupato". Quella di vietare una manifestazione itinerante che bloccherebbe ancora una volta la citta', "sarebbe una soluzione - aggiunge - io spero buona per tutti in ottica di' avvicinamento al Natale, ma la preoccupazione ovviamente permane". Domani c'e' l'incontro in prefettura, al quale per il comune "partecipera' l'assessore Granelli, vediamo cosa decide il prefetto".

