Stadio San Siro, Scaroni: “Ecco perché non lo si può ristrutturare"

"Vorrei spiegare perchè non si può ristrutturare San Siro. Ci sono vari motivi, ma mi limito a dire il motivo principale: come facciamo a giocare 50 partite più altri eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 50 mila persone? Vi assicuro che questa cosa e' impossibile e molto pericolosa".

Scaroni: “Per noi ipotesi impossibile”

Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in conferenza stampa sul progetto del nuovo San Siro. "Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro penso che chi lo dice o non ha riflettuto fino in fondo oppure non vuole fare niente. Per noi è un'ipotesi impossibile. Quindi o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte - ha aggiunto -. RedBird? E' ancora piu' convinta di Elliott sulla necessita' che al Milan serva un nuovo stadio. Siamo impegnati su San Siro, ovviamente guardiamo anche altrove perche' dobbiamo avere delle alternative e poi perche' magari troviamo aree con delle caratteristiche che San Siro non ha. Non abbiamo quindi piani B, ma solo diversi piani A".