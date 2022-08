Stalking, 30enne perseguitava la ex 15enne fin dentro a scuola

Stalking, 30enne perseguitava la ex 15enne persino a scuola

Arrestato per stalking un marocchino di 30 anni che perseguitava la sua ex di soli 15 anni, giungendo sino ad andare a importunarla nella sua scuola dopo la fine della relazione, imponendole di uscire e insultando un'insegnante e i suoi compagni di classe. Il provvedimento è stato notificato all'uomo dai carabinieri di Agrate Brianza , il 30enne è peraltro gia' in carcere a Monza per rapina.

Le minacce di morte alla ex ed ai familiari di lei

L'uomo avrebbe piu' volte perseguitato e minacciato di morte l'ex fidanzata e i suoi familiari. Il nuovo arresto arriva dopo la denuncia presentata ad aprile dalla vittima accompagnata dai genitori dai carabinieri di Agrate Brianza, in cui aveva descritto le vessazioni psicologiche e fisiche: messaggi minacciosi e improvvise apparizioni davanti a casa, fino all'episodio a scuola. In un'altra occasione, riferisce Ansa, sempre sotto casa della ragazza, aveva aggredito suo fratello 19enne mentre passeggiava con la fidanzata, colpendolo in testa con schiaffi e pugni provocandogli un trauma cranico e varie contusioni al volto La ragazza e i suoi familiari vivevano in un clima di paura, tanto da decidere di non uscire piu' soli, facendosi compagnia a vicenda e la giovane, successivamente, si era trasferita da parenti.

Lo stalker nel frattempo è già finito in carcere per rapina

L'uomo dovra' rispondere di atti persecutori aggravati nei confronti di una persona legata da relazione affettiva e minorenne e ai danni dei familiari nonche' di lesioni aggravate ai danni del solo fratello della vittima. Il trentenne residente a Cavenago di Brianza, dal primo giugno e' detenuto per rapina. in quanto aveva colpito a calci e pugni, un 36enne chef di origine pakistana che tornava dal lavoro per rubargli lo zainetto e lo aveva colpito alla testa con una bottiglia di vetro e con un sasso.