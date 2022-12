Stalking verso ex e nuova compagna, arrestata in Brianza

E' stata arrestata in flagranza dai carabinieri ad Albiate (Monza Brianza) per atti persecutori all'ex fidanzato e all'attuale compagna di lui. L'ultimo episodio risale a ieri mattina quando una trentenne si e' presentata a casa della coppia dove era presente solo la ragazza dell'ex di 24 anni. Dopo aver suonato al citofono e non aver ricevuto risposta, è riuscita a entrare in casa danneggiando la porta.

Una volta dentro avrebbe aggredito e malmenato con calci e pugni la ventiquattrenne fino a cacciarla via

Una volta dentro avrebbe aggredito e malmenato con calci e pugni la ventiquattrenne fino a cacciarla via. Rimasta sola ha rovistato all'interno della casa cominciando a lanciare i vestiti della vittima in strada. Almeno fino a quando, intuito che stavano sopraggiungendo i carabinieri, ha cercato di allontanarsi, ma e' stata subito intercettata dai militari dell'Arma.

LA donna è risultata già indagata per precedenti episodi violenti

Dagli accertamenti in caserma, la donna è risultata gia' indagata per precedenti episodi violenti, minacciosi, molesti e persecutori nei confronti dell'ex fidanzato e della sua nuova compagna. In attesa dell'udienza di convalida e del rito direttissimo e' stata messa, in accordo con il pm di turno di Monza, agli arresti domiciliari