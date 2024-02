Stangata ai suv, Sala: "No a un referendum ma tema su cui ragionare"

Stangata ai suv, Sala: "No referendum ma tema su cui ragionare"

Ieri Parigi ha votato si', anche se con una affluenza piuttosto bassa, per aumentare le tariffe di parcheggio dei Suv in citta'. Oggi ci ragiona il sindaco di Milano Beppe Sala che dice no al referendum ma apre al provvedimento. "No - ha detto a margine dell'evento per i trent'anni di Spazio Aperto Servizi - Sui referendum l'ho gia' detto piu' volte: trovo assurdo che il 5% dei cittadini possa decidere per tutti, allora decide il sindaco, con la sua giunta, che e' stato votato per questo, l'ho detto anche alla mia collega Hidalgo, anche sul referendum precedente sui monopattini aveva votato l'8%: chi fa politica deve prendersi proprie responsabilita'".

Sala: "Suv? Noi stiamo facendo una riflessione globale sulla mobilità"

Ma sul provvedimento in se' "ci si puo' ragionare, pero' temo che a fare un pezzettino alla volta alla fine non fai capire dove vuoi andare e scontenti tutti, noi stiamo facendo una riflessione globale su cosa fare per migliorare la mobilita'".