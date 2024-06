Stanzione (Cgil) a Bardelli: "Casa, fondo di garanzia per proprietà indivisa"

Proposta di Stanzione (Cgil) a Bardelli: "Fondo di garanzia per la proprietà indivisa della casa"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Luca Stanzione, segretario della Cgil milanese, aprendo la festa del sindacato a cascina Anna, ha parlato dei problemi della citta: “Vedo che Milano sta dentro il solco delle grandi città europee e nel crescere espellono fasce di popolazione. Stiamo parlando di persone che non reggono i costi del vivere in questa città. Città che apre contraddizioni perché si sta sviluppando: un sistema economico molto fragile, con gli investimenti immobiliari e il turismo”.

Poi, sulla nomina del nuovo assessore alla casa Guido Bardelli, Stanzione ha precisato: “Mi aspetto che come prima cosa convochi tanti soggetti che hanno fatto delle proposte sull’abitare, noi compresi. Noi abbiamo una proposta che lanceremo tra qualche giorno e inviteremo il nuovo assessore, a partecipare, chiediamo di costituire un fondo di garanzia pubblico- privato a sostegno della proprietà indivisa. Che è stata la risposta che per tanti decenni ha dato casa ai lavoratori e che può contendere, con numeri significativi, la speculazione immobiliare sul terreno del numero di alloggi da mettere a disposizione di quelle persone che stanno fuggendo da Milano. E non accettano le proposte di lavoro del pubblico (Regione, scuola, Atm) perché gli stipendi non bastano per pagare l’affitto”, ha concluso Stanzione.