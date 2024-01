Stanzione (Cgil): inaccettabile Roberto Fiore (Forza Nuova) a Milano

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Sabato prossimo è in programma a Milano una iniziativa di Forza Nuova alla quale parteciperà Roberto Fiore. "L'annunciata presenza di Roberto Fiore a Milano, in conferenza stampa con Forza Nuova, è inaccettabile", commenta il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, Luca Stanzione. "Lo è per tutte le forze democratiche e antifasciste e ancora di più per la Cgil, che il 9 ottobre 2021 ha subito uno dei momenti più bui proprio a causa di Roberto Fiore, condannato a 8 anni e 6 mesi per l'assalto alla sede nazionale di Corso d'Italia". "Non possiamo permettere - prosegue il dirigente sindacale - che il responsabile di atti squadristi, un condannato, leader di un partito neofascista, si presenti nella nostra città per lanciare la corsa alle Europee di Forza Nuova. Chiediamo alle istituzioni di prendere posizione e ribadiamo quanto sancito dalla legge italiana: i partiti fascisti vanno sciolti".