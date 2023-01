Stanzione (Filt Cgil Lombardia): ora riforma del sistema di trasporto lombardo

Confermato con voto unanime Luca Stanzione Segretario Generale alla guida della segreteria e della categoria. Si è concluso oggi 17 gennaio 2023 il XII Congresso della Filt Cgil Lombardia, la categoria che tutela le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti. “Abbiamo deciso di posizionare il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori nel cuore dell'alta formazione pubblica laddove si formano quelle nuove generazioni su cui peseranno i debiti del PNRR, ma peserà anche la responsabilità di progettare il futuro paese. Il lavoro sente il dovere di essere qui”, esordisce Luca Stanzione, Segretario Generale della Filt in Lombardia, nel ringraziare l’Università Bicocca di Milano che ha ospitato il Congresso e nell’introdurre uno dei temi fondamentali affrontati durante la giornata, ovvero la gestione degli investimenti del PNRR nel settore dei trasporti. Spostando il focus sul panorama globale, nel quale il settore dei trasporti ha un ruolo centrale, Sanzione aggiunge: “La ridefinizione della globalizzazione è anche l’apertura di uno spazio per vecchi e nuovi nazionalismi; dalla globalizzazione si può uscire sia da destra che da sinistra. Da sinistra per noi deve voler dire rafforzare la nostra azione sindacale e di solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, in Europa e fuori, lungo le filiere della produzione”. “Noi abbiamo bisogno di contrapporre all'idea di una destra che ci divide e che prova a rispondere in maniera individuale ai bisogni delle persone, un'idea di comunità” sottolinea Stanzione, che aggiunge, “Sta in quest'idea di comunità l’unica risposta alla crisi climatica ed ecologica del mondo; in un mondo che sta finendo le sue risorse, o il mondo ritrova un'idea di comunità che ci porta a salvare tutti assieme il posto in cui viviamo, oppure sarà ineluttabile non soltanto la vittoria delle destre, ma anche la fine del mondo pacificato così come lo abbiamo conosciuto dal dopoguerra”.

In arrivo proposte per riformare i trasporti lombardi

Andando però nello specifico sui settori dei trasporti in Lombardia, il Segretario Generale dichiara infine: ”Noi dedicheremo il 6 febbraio una conferenza stampa, insieme a Cgil Lombardia, per fare le nostre proposte di riforma del sistema trasportistico lombardo, a seguito di una campagna di raccolta di più di 10.000 questionari online in tutte le province, che ritraggono la sofferenza dei lombardi, che vorrebbero utilizzare il sistema trasportistico pubblico e si ritrovano di fronte ad una regione che non è in grado di formulare le richieste corrette alle aziende che svolgono trasporto pubblico locale”. Moltissimi altri sono stati i temi affrontati al congresso, dalla necessità di rivendicare salari giusti alla transizione ecologica e digitale, dalla contrattazione di secondo livello alla richiesta di una normativa nazionale sugli appalti privati.