Startup e imprese: al via a Milano il progetto Smart City Lab

Un incubatore dedicato ad imprese e startup che operano nell'ambito delle smart city: questo sarà Smart City Lab, spazio di 3mila metri quadri del quale il Comune di Milano ha simbolicamente consegnato le chiavi nella giornata di ieri a Luigi Gallo, responsabile area Innovazione e Competitività di Invitalia,l’Agenzia per lo sviluppo che si occuperà nei prossimi 12 mesi di realizzare il lab in via Ripamonti 88 Milano.

Il progetto, come sottolinea in una nota il Comune, e' realizzato con Invitalia e il ministero dello Sviluppo economico. Invitalia, societa' del ministero dell'Economia, ha seguito le attivita' per realizzazione dell'incubatore, ha predisposto il progetto preliminare dello smart city Lab e gestito le procedura di gara per l'affidamento della progettazione e dei lavori. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di circa mille metri quadrati, oltre a diverse aree esterne, destinate in parte a piazza aperta al pubblico, parcheggio e verde. Inoltre puo' contare su un finanziamento di 5 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione della struttura, mentre il Comune oltre alla concessione dell'area mettera' a disposizione 500 mila euro per le dotazioni informatiche e le attrezzature necessarie all'avvio dell'attivita' d'incubazione delle imprese.