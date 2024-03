Startup: PoliTo, 3mila nuove nate in 262 incubatori, Lombardia al top

Quasi 3.000 startup incubate, 2.000 dipendenti, un fatturato di oltre 500mln. Riprende e si specializza la crescita degli incubatori e acceleratori in Italia secondo il Report di Social Innovation Monitor, con base al Politecnico di Torino. Gli acceleratori e gli incubatori censiti sono 262, la maggior parte nel nord-ovest, con la Lombardia che da sola ne ospita 61. Seguono Emilia-Romagna (32), Lazio (25), Campania (21) e Toscana (19). Di questi oltre il 60% supporta startup a significativo impatto sociale o ambientale. In crescita i finanziamenti con quasi 3 milioni raccolti, in media, dalle startup supportate da ogni incubatore, da 1,97 nel 2021, rispetto ad una contrazione generale degli investimenti.

Startup: focus dedicato all’inclusività dell’ecosistema

Come evidenziato dal vicedirettore della ricerca, Davide Moro “il valore aggiunto apportato da incubatori e acceleratori nel nostro ecosistema non si limita, però, al supporto alla nascita di nuove organizzazioni. L’86% svolgono anche altre attività, da partecipazione a progetti e bandi, gestione e promozione di eventi, open innovation per aziende corporate”. Un focus è stato anche dedicato all’inclusività dell’ecosistema e alla parità di genere, ancora lontana anche nelle start up: le donne sono solo il 35%. ami