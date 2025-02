La startup RegTech Mopso chiude un seed round da un milione di euro

La startup RegTech Mopso, attiva nel contrasto al riciclaggio di denaro e alla prevenzione dei crimini finanziari, ha chiuso un seed round da 1 milione di euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Apside, la joint venture di investimento paritetica partecipata da Intesa Sanpaolo e Zest S.p.A., da Fin+Tech, il programma della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital dedicato al fintech e all’insurtech con un investimento follow-on e un investimento ulteriore da parte di Centro Istruttorie, società appartenente a Moltiply Group. Il round ha visto inoltre la partecipazione di alcuni business angel.

Mopso, piattaforma software modulare per la prevenzione del riciclaggio di denaro

Mopso nasce a Milano nel 2021 dall’esperienza dei founder, un ex Banca d’Italia (Andrea Danielli) e un imprenditore seriale (Enrico Fagnoni), con l’obiettivo di offrire a banche e finanziarie una piattaforma software modulare per la prevenzione del riciclaggio di denaro. I prodotti di Mopso utilizzano il web semantico e l’identità digitale per semplificare i processi di compliance. In particolare, il software Brain identifica transazioni sospette e clienti a rischio integrando milioni di informazioni da fonti interne arricchite con dataset e Open Source Intelligence, mentre i suoi algoritmi effettuano ricerche di profili a rischio e analisi di rete di connessioni. Amlet rende i dati di adeguata verifica “portabili” e riutilizzabili all’interno di un ecosistema di intermediari, dopo averli tradotti in credenziali verificabili. In tal modo le procedure di onboarding vengono semplificate e predisposte per l’uso dello European Digital Identity wallet.

La startup, che vanta tra i suoi clienti banche e SGR, ha visto nel 2024 una crescita di fatturato del 70%, anche grazie allo sviluppo di nuove linee di business. Mopso, inoltre, è molto attiva nel campo della ricerca e lo scorso anno ha vinto un bando in Lussemburgo per il progetto PAMLA, che prevede l’uso di High Perfomance Computing per addestrare rapidamente algoritmi di machine learning innovativi.



Danielli (Mopso): "Qualità e peso degli investitori confermano la bontà del nostro progetto"

“La qualità e il peso degli investitori conferma la bontà del nostro progetto. Ci stiamo già adoperando per creare le giuste sinergie commerciali e industriali, auspichiamo di poter rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo con il supporto di partner strategici, mentre con la galassia Moltiply Group vediamo già molteplici aree di concreta collaborazione”, ha affermato Andrea Danielli, Amministratore Delegato di Mopso.

David (Intesa Sanpaolo-Apside): "Un passo avanti nella automazione della compliance"

"L’investimento in Mopso si inserisce pienamente nella strategia di Apside, che ha tra i suoi obiettivi primari anche quello di supportare soluzioni tecnologiche che migliorano l’efficienza e la sicurezza del settore finanziario. Le soluzioni sviluppate dalla startup rappresentano un passo avanti nell’automazione della compliance, nella semplificazione dei processi di adeguata verifica e nella prevenzione del rischio in un contesto normativo sempre più complesso", ha affermato Enrica David, Senior Director Shareholdings & Corporate Venture Capital di Intesa Sanpaolo e Presidente del Comitato Investimenti di Apside.



Ronchini (Zest Investments): "Per un mercato finanziario più sicuro ed efficiente"

"Investire in soluzioni RegTech per l’antiriciclaggio come quella sviluppata da Mopso significa sostenere un mercato finanziario più sicuro ed efficiente, migliorando la compliance normativa. Con regolamenti sempre più stringenti, tecnologie avanzate sono essenziali per proteggere gli istituti finanziari e rafforzare la fiducia nel sistema. Crediamo che l’innovazione in questo campo sia un’opportunità strategica per il futuro del settore", ha affermato Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Zest Investments e Vice Presidente del Comitato Investimenti di Apside.

Molino (Cdp Venture Capital): "Compliance più veloce, automatizzata e precisa"

La soluzione di Mopso, che lavora sull'automazione dei processi di compliance per rilevare transazioni sospette in tempo reale, ci ha convinti sin dal primo incontro durante le selezioni per l'Acceleratore Fin+Tech", ha commentato Stefano Molino, Senior Partner e Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, "Oggi siamo molto soddisfatti di questo follow-on che ha coinvolto anche altri investitori, segno del valore del percorso costruito con il team di Mopso per rendere la compliance più veloce, automatizzata e precisa".

Fracassi (Moltiply): "Proporre innovazione ed un ecosistema di servizi digitali integrato e dinamico"

“Il supporto strategico all’ecosistema finanziario, italiano ed europeo, nasce anche dalla ricerca continua di soluzioni innovative per processi critici e ad alto valore aggiunto, sfruttando al meglio piattaforme tecnologiche, operative e normative di eccellenza. L’adozione di tecnologie digitali avanzate, infrastrutture scalabili, sistemi per una gestione consapevole dei dati e l’utilizzo di strumenti per garantire trasparenza e tracciabilità, permette di creare valore sostenibile e competitivo. MOPSO e Moltiply condividono e vogliono far leva sull’ambizione di saper proporre l’innovazione al servizio dei propri Clienti, offrendo un ecosistema di servizi digitali integrato e dinamico”, ha affermato Alessandro Fracassi, Amministratore delegato di Moltiply Group Spa.



Il round, condizionato ad alcuni obiettivi di fatturato, permetterà a Mopso di aumentare la propria attività commerciale a livello internazionale, verso alcuni paesi europei, e di sviluppare nuove feature per i suoi prodotti.