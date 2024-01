Startup: si chiude il 10 gennaio il bando Coopstartup Lombardia

Chiude il 10 gennaio 2024 il bando Coopstartup Lombardia, per la promozione di startup cooperative in qualsiasi settore. Si tratta di un progetto promosso da Legacoop Lombardia e Coopfond per lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa, in qualsiasi ambito settoriale, innovative e sostenibili, capaci di apportare benefici alla comunità locale e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economica, sociale e culturale.

Le candidature dei gruppi devono essere presentate online

Il bando si rivolge a gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa in Lombardia. Le candidature dei gruppi devono essere presentate online sulla piattaforma di Legacoop Lombardia, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 gennaio 2024. Entro il 20 aprile 2024 verrà selezionato dalla Commissione di valutazione un numero massimo di 15 idee di impresa.