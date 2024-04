Statale di Milano occupata "contro la complicità nel genocidio in Palestina"

Nella giornata di lunedì è stato occupato il rettorato dell'Università Statale di Milano. Il blitz da parte della sigla studentesca "Cambiare rotta" insieme a @students4palestine "per richiedere la rottura di ogni complicità con il genocidio in Palestina e la filiera bellica e per ottenere un incontro pubblico con il rettore davanti a tutta la comunità accademica da mesi in mobilitazione". la nota prosegue: "Dagli accordi con l'università di Reichman, alla partecipazione della Statale nel progetto Mare Aperto della NATO, fino al coinvolgimento di alcuni professori nella stesura del Manuale Militare, non accettiamo che il nostro ateneo sia subordinati alle esigenze belliche della nostra classe politica".

Franzini: incontro con gli studenti non oltre il 25 aprile

Il rettore Elio Franzini ha accordato un incontro che si terrà dopo le elezioni per il nuovo "rettore/rettrice che sarà invitato all'incontro" che si terrà comunque "non oltre il 25 aprile".