Statale, nasce il contromovimento: "Università in mano a minoranza violenta"

Statale, nasce il contromovimento: "Università in mano a una minoranza violenta"

C'è anche un contromovimento alla Statale di Milano per protestare contro il presidio pro Palestina in università. E' stato doffuso infatti il 'Manifesto per il diritto allo studio', con alcune associazioni studentesche che si pongono in contrapposizione al "movimento delle tende". Si tratta di 'Siamo futuro-Milano', 'Studenti per la libertà', 'Universitari liberali' e 'Unione Giovani Ebrei d'Italia - Ugei' (con l'appoggio senza sottoscrizione di Obiettivo Studenti) e a scriverlo è stato "uno studente come tanti, non iscritto a nessuna lista studentesca", come riferisce Ansa.

"Liberare gli spazi della nostra università"

Il 23enne sulla tendopoli ha detto: "E' stato troppo. Si appropriano degli spazi comuni ma anche dell'immagine stessa dell'università". Idee che sono confluite nel Manifesto del 'contromovimento', che partendo dalla condanna di "odio e intolleranza" e di "episodi discriminatori, in particolare verso studenti di fede ebraica" chiede di "liberare gli spazi della nostra università" da "una minoranza violenta" e ora, in prospettiva, di "creare uno spazio condiviso per un vero dibattito aperto dove tutti gli studenti possano esprimersi liberamente alla pari".