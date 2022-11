Statale, studenti mangiano sulle scale: cacciati a secchiate d'acqua

Esplode sui social la protesta dell'unione degli Universitari che denuncia: alcuni studenti che stavano mangiando sulle scale della facoltà di Scienze politiche dell'Università Statale di Milano sono stati cacciati a secchiate d'acqua da un dipendente universitario.

Statale, gli studenti: "Stanchi di essere trattati in questo modo"

"Abbiamo cercato di dialogare con il responsabile spazi: questi ha asserito di avere le mani legate e che comunque nel torto erano gli studenti e le studentesse che mangiavano sulle scale", spiegano gli studenti su Instagram. "Siamo stanchi di essere trattati in questo modo - proseguono - La quasi totale assenza di spazi per consumare i pasti nei periodi invernali è sempre stata un problema in via Conservatorio, pretendiamo che vengano trovate delle soluzioni concrete: le semplici scuse e le mezze misure non ci bastano più. L'università è di chi la vive tutte le stagioni". L'Udu ha organizzato un presidio in facoltà mercoledì 16 alle 10.30.