Stati Generali della Cannabis a Milano, Sala non ci sarà: "Non è priorità"

Stati Generali della Cannabis a Milano l'8 e 9 luglio. Ma il sindaco Beppe Sala ha fatto sapere che non parteciperà alla manifestazione. Delusi gli organizzatori. Questa la nota dei Radicali: "Leggiamo con dispiacere che il Sindaco Sala non verrà agli Stati Generali della Cannabis perché non ritiene il tema una priorità. Come Radicali sono anni che portiamo avanti la battaglia per attuare politiche antiproibizioniste, e ormai sappiamo che dove vengono implementate aumentano la sicurezza e diminuiscono le disuguaglianze", si legge in una nota dei Radicali Milano".

Cannabis, i Radicali: "Repressione, spreco di risorse economiche"

"Da qualche giorno sono uscite due importanti relazioni, quella della Direzione Centrale sui Servizi Antidroga che ci dice che sprechiamo risorse economiche solo dietro la repressione della cannabis e derivati, e la Relazione sulle Tossicodipendenze del Governo che mette nero su bianco la necessità di decriminalizzare la coltivazione, la cessione di modeste quantità e avere un approccio di governo.A Milano lo scorso anno - proseguono i Radicali - abbiamo fatto informazione su quelli che sono i dati della nostra città e area metropolitana: questa città ha già intrapreso iniziative coraggiose come l’odg Nahum/Barberis, insieme all’adesione di dell’Assessore Bertolè alla creazione di una rete di città antiproibizioniste sulla Riduzione del Danno. Chiediamo al Sindaco Sala di non tirarsi indietro, d’altronde dopo la manifestazione di Nahum e i Radicali si è detto favorevole alla legalizzazione e ha sottolineato l’importanza degli Stati Generali".