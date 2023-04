Statua imbrattata, presidio della Lega: "Il Comune sia parte civile"

Oggi la Lega Milano, insieme alla Lega Giovani Milano, ha organizzato un presidio davanti alla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo ancora imbrattata dopo un blitz di Ultima Generazione.

Silvia Sardone: "Cosa possiamo aspettarci dal Pd che ha come guida Elly Schlein, la segretaria chic che si è espressamente schierata a favore degli imbrattatori"

"Ci chiediamo cosa stia aspettando il Comune di Milano prima di costituirsi parte civile contro gli eco-vandali per l'enorme danno causato (si parla di 200.000 euro) alla statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. Un atto che sarebbe dovuto essere automatico dopo il blitz, invece ci tocca assistere alle solite parole di circostanza del sindaco Sala e della sinistra sempre più conniventi coi talebani dell’ambientalismo. È una vergogna. Del resto, cosa possiamo aspettarci dal Pd che ha come guida Elly Schlein, la segretaria chic che si è espressamente schierata a favore degli imbrattatori dicendo che 'vanno capiti'?", commenta in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissaria della Lega Milano.

Alessandro Verri: "Abbiamo fatto vedere a tutti i turisti e non, quanto questa amministrazione non sia in grado di prendersi cura dei simboli della città"

"Sono passati 40 giorni e, nonostante il Salone del Mobile, abbiamo fatto vedere a tutti i turisti e non, quanto questa amministrazione non sia in grado di prendersi cura dei simboli della città. Non solo, da parte del Sindaco non sono arrivate delle condanne nette, ora chiediamo al Comune di costituirsi parte civile e di chiedere che siano i due delinquenti a pagare i danni fatti", commenta Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.