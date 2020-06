Statua Montanelli, Sala: "è più sbagliata la piazza intitolata a Cadorna"

"Per me, ad esempio, una delle intitolazioni piu' sbagliate a Milano e' la piazza Luigi Cadorna. Se fosse intitolata al padre capirei, ma e' intitolata al figlio perche' Mussolini voleva essere compiacente nei confronti di una parte dei reduci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti in merito alla rimozione della statua di Indro Montanelli ai Giardini Pubblici, recentemente vandalizzata e al centro di un dibattito acceso. Sala si e' riferito al generale che fu considerato uno dei maggiori responsabili della disfatta di Caporetto e a cui comunque e' intitolata una importante piazza milanese.

"Io ho ribadito la nostra volonta' di tenere la statua di Montanelli li' dov'e' - precisa Sala - ma capisco che questo non piaccia anche a molti, visto che la nostra decisione e' stata molto criticata. Il mio punto e' che temo che se si apre questo dibattito allora e' estendibile a tante altre realta'". Secondo il primo cittadino il problema andrebbe affrontato complessivamente: "Quando mi si dice 'iniziamo a farne una e poi vediamo', non mi trovo d'accordo: o c'e' un percorso per cui la citta' decide che e' il momento di ripensare a toponomastica, e sono disponibile, oppure fare un singolo atto" ha poco significato. Problemi che comunque, a parere del sindaco, non sono primari: "Non mi pare sia folle chiudere una riflessione su cosa e' prioritario in questo momento a Milano, come il tema del lavoro. Invece, se il dibattito viene anche sui social totalmente assorbito dalla statua di Montanelli, diventa qualcosa di sbagliato".