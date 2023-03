Stava aiutando il marito in giardino. 73enne muore ferita da una motosega

A Imbargo, nel Lecchese, una donna di 73 anni, Paola Martinelli, è morta ieri a causa di un incidente casalingo. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine – riportate da Repubblica Milano – la 73enne stava sorreggendo la scala su cui era salito il marito, il 77enne Fausto Canteri, impegnato nella potatura di una siepe, quando l’uomo ha perso l’equilibrio e il controllo sulla motosega, che l’ha ferita gravemente a un braccio. E poi le ha procurato una profonda ferita alla spalla destra. L’emorragia causata dalla motosega ha tolto la vita alla signora.

Paola Martinelli, grande fan del Rugby Velate

Molto nota in paese per il suo impegno nel volontariato, Paola Martinelli era anche una grande tifosa del Rugby Velate, la squadra che suo marito Fausto ha contribuito a fondare negli anni Ottanta e in cui hanno militato prima il figlio Luca e poi il nipote Riccardo. Non a caso la squadra si è unita al dolore per la tragica scomparsa della 73enne.