Stava attraversando sulle strisce: muore investito da autobus

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito dall'autobus ed è morto. Fabio Buffo, 48 anni, ha perso la vita stamani, intorno alle 9.30 di domenica 8 ottobre, in un incidente stradale in viale Forlanini.

Il conducente dell'autobus ha allargato la traiettoria perché vi era, in carreggiata, una auto in panne, una Volskwagen

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'autobus dell'Atm, la linea 175, stava percorrendo viale Enrico Forlanini e doveva svoltare a destra su via Eugenio Bellosio. Il conducente dell'autobus ha allargato la traiettoria perché vi era, in carreggiata, una auto in panne, una Volskwagen. Nella manovra ha investito il 48enne.