Stazione Centrale: sesso orale in strada in pieno giorno a Milano

“Una coppia di sudamericani intenti a praticare sesso orale in pieno giorno in viale Lunigiana a fianco della Stazione Centrale. Che dire? Nulla, ormai Milano è senza controllo.” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta il video pubblicato sul suo canale Telegram in cui due extracomunitari si dedicano a pratiche sessuali sdraiati dietro un’edicola in una piazzetta tra viale Lunigiana e via Sammartini.

“Non è la prima volta ne’ sarà l’ultima temo visto che ormai in questa città disgraziata chiunque può fare quello che vuole”, prosegue Bastoni. “Immagino che a breve assisteremo a orge in Piazza del Duomo o Piazza Duca d’Aosta. Con Sala e gli assessori ad assistere e fare spallucce.”