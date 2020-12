Stazione Linate della linea M4: viaggio alla scoperta delle fermate della Blu

Sulla pagina Facebook del Comune di Milano è stata pubblicata la prima puntata del "Viaggio nelle stazioni di M4" dedicata a Linate. E' una serie di brevi documentari che settimanalmente verranno diffusi per consentire di entrare nei cantieri delle stazioni della linea blu per scoprire come procedono i lavori dalla voce di chi sta costruendo la nuova metropolitana.

"Vieni con noi - si legge sulla pagina FB del Comune - alla scoperta della nuova M4 - Linea Blu del #ComuneMilano oggi entriamo insieme nel cantiere della stazione di Linate Aeroporto. Il collegamento permetterà di raggiungere in soli 12 minuti il centro di Milano. La stazione sarà dotata di copertura mista acciaio-vetro che sfrutta la luce esterna per illuminare il mezzanino, di area “kiss&ride” per la sosta veloce e di una fermata per i mezzi pubblici. La sua collocazione permetterà di raccogliere i flussi di passeggeri che arrivano in aeroporto, agevolando l'interscambio con le auto provenienti dai Comuni a Est di Milano (viabilità provinciale Circonvallazione Idroscalo - Paullese) e con il trasporto pubblico in superficie. A settimana prossima, con il video del cantiere della stazione Metro4 Milano Repetti (ex Forlanini Quartiere)."