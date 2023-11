Stefano Boeri Interiors vince Archiproducts Design Awards 2023

Marmo Arredo, azienda italiana leader nella trasformazione di marmi, graniti, pietre naturali e materiali compositi, annuncia la vittoria del tavolo Chiglia agli Archiproducts Design Awards 2023. Gli Archiproducts Design Awards 2023 sono un concorso internazionale che celebra l'eccellenza del design a livello globale. L'evento è organizzato da Archiproducts, una piattaforma online che raccoglie oltre 500.000 prodotti di design provenienti da tutto il mondo. I premi sono suddivisi in 26 categorie, che coprono l'intero spettro del design, dal furniture al lighting, dal contract al building. La giuria dei premi è composta da un gruppo di esperti del settore del design, provenienti da tutto il mondo. I giurati valutano i prodotti sulla base di diversi criteri, tra cui l'innovazione, la funzionalità, l'estetica e la sostenibilità.

Il tavolo Chiglia basato su rigorosità e forme minimaliste

Il tavolo Chiglia, progettato dallo studio Stefano Boeri Interiors, ha vinto il primo premio nella categoria Furniture. Rigorosità e forme minimaliste sono le fondamenta che hanno portato Stefano Boeri Interiors a creare il tavolo Chiglia per Marmo Arredo. Essenziale, elegante e moderno, il tavolo Chiglia è un'opera d'arte contemporanea che emana raffinatezza e si caratterizza per un impatto estetico senza eguali. Le sue linee slanciate, la silhouette pulita e i materiali pregiati, lo rendono la scelta perfetta sia per ambienti residenziali che commerciali. L'espressività evocativa del tavolo deriva dall'uso di componenti nobili. Il piano del tavolo può essere realizzato in quarzo o in pietra naturale, offrendo una superficie lussuosa e durevole che emana bellezza e ricercatezza. L’iconica struttura del piano trae ispirazione dalla caratteristica forma della chiglia di una barca, in un gioco di incastri che risponde ad una consapevole ricerca di equilibrio. Il piano sembra così sospeso in uno spazio senza gravità e il design innovativo esalta l'aspetto visivo del tavolo garantendone al contempo l'integrità strutturale.

La scelta di combinare estetica e funzionalità

Oltre che con la struttura in vetro extra chiaro e fumé, il tavolo Chiglia è disponibile anche in una versione mono-materiale, con la base nella stessa finitura del top, in quarzo oppure in marmo. Ogni componente del tavolo Chiglia è progettato per combaciare senza l'uso di adesivi. Un approccio all’assemblaggio che garantisce longevità e sostenibilità. I singoli componenti si incastrano perfettamente, creando un pezzo coeso e strutturalmente solido. Il tavolo Chiglia è una testimonianza dell'impegno di Marmo Arredo nella creazione di mobili di alta qualità che siano sia eleganti che funzionali e sostenibili. Con la sua impeccabile maestria artigianale e il suo gusto senza tempo, il tavolo Chiglia è un investimento nell'eccellenza del design. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento", ha dichiarato Marco Scapin, Art Director di Marmo Arredo.

"Il tavolo Chiglia è un prodotto che rappresenta al meglio la nostra filosofia di design: combinare estetica e funzionalità, utilizzando materiali pregiati e sostenibili. Siamo felici che la giuria degli Archiproducts Design Awards abbia apprezzato le nostre scelte". Il tavolo Chiglia è disponibile in diverse varianti di dimensioni (150x100 cm, 210x100 cm e 270x100cm) e finiture, che garantiscono una spiccata libertà espressiva, capace di rispondere ad ogni desiderio arredativo.