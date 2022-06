Stefano Bolognini (Lega): "Gay pride manifestazione politicizzata"

"Ormai non è più una novità. Ogni anno il gay pride è la manifestazione politicizzata di una sola, minoritaria, parte della comunità omosessuale. Di quella parte che tollera la ridicolizzazione dei simboli religiosi. Di chi ha cercato di introdurre nel nostro sistema un grave reato di opinione con il ddl Zan. Di chi promuove l'aberrante pratica dell'utero in affitto. Di chi disconosce totalmente il valore della famiglia e della maternità. Di chi pretende di eliminare il valore del femminile, considerando come tutti uguali. Patrocinare il Gay Pride significa avallare tutto questo e noi non possiamo che prenderne le distanze". Lo dichiarano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier e Deborah Giovanati, Vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Marino.