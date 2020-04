STEMintheCity2020: Fondazione Bracco e la scuola

L'occasione da non perdere è STEMintheCity2020, appuntamento annuale del Comune di Milano, che quest’anno sarà tutto digitale e durante la quale Fondazione Bracco lancia il progetto didattico “Ora di Scienza!”, un'iniziativa rivolta agli insegnanti e agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della Lombardia, che pone al centro le competenze. Si intitola "Sosteniamo il futuro" la diretta streaming prevista il 30 aprile dalle 17 alle 19 e che vedrà la partecipazione di tanti nomi autorevoli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Sala, seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Paola Bonomo (Consigliere indipendente e Business Angel), Ilaria Capua (Scienziata e Virologa), Mariya Gabriel (Commissario Europeo), Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università degli Studi Milano-Bicocca),Paola Mascaro (Presidente Valore D) e Ferruccio Resta (Presidente CRUI).Ricercatori e studiosi, medici e operatori sanitari, che stanno combattendo con impegno e dedizione il COVID-19, sono i nuovi eroi per tanti giovani. Mai come in questa pandemia, la scienza e l’innovazione tecnologica hanno dimostrato di essere le migliori armi per la salute dell’umanità e per il benessere di tutti. Da queste premesse nasce la nuova iniziativa rivolta alle scuole di Fondazione Bracco.

“Stimolare la riflessione sull’importanza degli studi sulle materie STEM e promuovere le competenze femminili in questi campi, incoraggiando sempre più vocazioni con una didattica creativa: sono questi gli obiettivi di Ora di Scienza!, il progetto di Fondazione Bracco che presentiamo all’interno di STEMintheCity2020”, afferma Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco. “Da sempre siamo impegnati nella formazione dei giovani con iniziative come ‘Bracco per la Scuola’ in collaborazione con l’Ufficio scolastico della Lombardia. Inoltre, partendo proprio dal settore STEM, dal 2016 la nostra Fondazione porta avanti il progetto “100 donne contro gli stereotipi” (#100esperte) per accrescere la visibilità delle competenze femminili oltre gli stereotipi di genere. Su questo retroterra si basa Ora di Scienza!, che parte dai messaggi autorevoli sul futuro di scienziate, economiste ed esperte di politica internazionale e mira a promuovere una didattica collaborativa, valorizzando il sistema scolastico del territorio, che in questo prolungato periodo di emergenza sanitaria sta dimostrando resilienza e capacità di innovare le proprie metodologie”.Grazie a “Ora di Scienza!”, gli insegnanti avranno a disposizione un catalogo di risorse online liberamente consultabile: dai videomessaggi sul futuro registrati in esclusiva dalle scienziate, economiste, esperte di politica internazionale della prestigiosa community 100esperte (progetto volto a rendere visibili le competenze femminili ideato da Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., sviluppato con Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea), a contenuti scientifici presenti in rete, suddiviso per ciclo di studi.Classi o gruppi di classi, avranno anche la possibilità di partecipare a una call lanciata da Fondazione Bracco, presentando un prodotto digitale sviluppato sulla base di 5 temi: le donne e la scienza; stereotipi da superare; il ruolo della scienza ai tempi del Covid-19; le professioni della scienza; il volontariato in ambito sanitario e la ricerca al servizio della comunità. L’obiettivo della call è creare una rassegna virtuale dei migliori contenuti prodotti dalle classi. Un ulteriore strumento, quindi, per incoraggiare i più giovani e soprattutto le ragazze, a intraprendere percorsi di studio scientifici.“In un momento storico in cui il mondo ascolta con sempre più fiducia donne e uomini di scienza, le discipline STEM sono fondamentali per fornire risposte concrete a questa emergenza”, dichiara Roberta Cocco, Assessora alla Trasfor- mazione digitale e ai Servici civici del Comune di Milano. “Il Comune di Milano trasforma STEMintheCity in un progetto completamente digitale per offrire uno spazio virtuale ancora più ampio e permettere ai ragazzi e soprattutto alle ragazze, la possibilità di accedere a distanza, da qualsiasi luogo si trovino, a contenuti di qualità, offrendo suggestioni per approfondire le conoscenze tecnico scientifiche ed essere protagonisti del grande cambiamento che li attende. L’evento live del 30 aprile sarà un momento di riflessione a più voci. Abbiamo coinvolto donne e uomini che in questo momento stanno dando un importante contributo mettendo a fattor comune le loro competenze all’interno delle istituzioni, del mondo della scienza, della formazione e del lavoro, per aiutarci a comprendere come affrontare le criticità e a definire il nostro domani”.