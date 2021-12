Steven Van Zandt, chitarrista di Springsteen: "Dobbiamo salvare San Siro!"

Il chitarrista di Springsteen: "Salviamo San Siro!"

Tra le personalità che si schierano contro l'abbattimento dello stadio Meazza, anche Steven Van Zandt, il chitarrista di Bruce Springsteen, noto anche come 'Little Seven'. "Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo ma c'è un solo San Siro", scrive il musicista su Twitter invitando tutti a sottoscrivere la petizione lanciata dal comitato 'Sì Meazza' contro la demolizione dello Stadio San Siro. Anche Springsteen, avendoci suonato svariate volte, è affezionato al Meazza, anche se nel 2022 non sono previste sue date a Milano.

LEGGI ANCHE: Il quartiere delle VILLETTE ai piedi dei GRATTACIELI